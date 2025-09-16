Quedlinburg hat sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Mit welchem Ergebnis die Stadt in Bewegung gekommen ist.

Premiere mit Power: So viele Kilometer schafft Quedlinburg beim Stadtradeln

Quedlinburg/MZ. - Quedlinburg hat in diesem Jahr erstmals am Stadtradeln, einer Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, teilgenommen: „Es war ein gelungener Auftakt“, bilanzierte Citymanagerin Nicole Risse zu der Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen, um CO 2 -Emissionen zu senken.