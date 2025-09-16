weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Quedlinburg hat sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Mit welchem Ergebnis die Stadt in Bewegung gekommen ist.

Von Petra Korn 16.09.2025, 18:45
Quedlinburg/MZ. - Quedlinburg hat in diesem Jahr erstmals am Stadtradeln, einer Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, teilgenommen: „Es war ein gelungener Auftakt“, bilanzierte Citymanagerin Nicole Risse zu der Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen, um CO2-Emissionen zu senken.