Bei der freiwilligen Feuerwehr in Ermsleben steht jetzt ein spezielles Fahrzeug bereit - für Ermsleben, die Stadt Falkenstein/Harz, aber auch darüber hinaus, wenn Hilfe benötigt wird. Was jetzt zum Einsatz kommen kann.

Power für den Ernstfall in Falkenstein: Feuerwehr stellt Fahrzeug in Dienst

Begrüßung des „Neuen“ in Ermsleben mit zwei Gläsern Schnaps: Stadtwehrleiter Guido Hildebrandt und Ortswehrleiter Steffen Kurze gießen diesen im Beisein von Bürgermeister Rico Röse und Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank (v. l.) auf eines der Räder.

Ermsleben/Falkenstein/Harz/MZ. - Er bringt 18 Tonnen auf die Waage und hat 330 PS: der Neue bei der freiwilligen Feuerwehr in Ermsleben. Am Freitagabend, 12. September, ist das Fahrzeug im Anschluss an eine Einsatzübung offiziell übergeben worden. Es stehe in Ermsleben, aber „es ist ein Fahrzeug für die Stadt Falkenstein/Harz, für alle Ortsteile, und über die Stadtgrenze hinaus, wenn Nachbarschaftshilfe benötigt wird“, sagte Falkensteins Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler).