Einsatzkräfte von Wehren aus der Stadt Jessen erkämpfen sich den Leistungsnachweis im praktischen und theoretischen Handeln. Für einige von ihnen ist es auch die Grundprüfung.

Schnelligkeit und fachliche Gewissenhaftigkeit sind beim Leistungsnachweis der Feuerwehren an diesem Sonnabend in Seyda wichtig.

Seyda/MZ. - Das Rot der Feuerwehren beherrscht an diesem Sonnabendvormittag das Areal des Fußballplatzes gegenüber dem Seydaer Feuerwehrdepot. Doch keine Alarmierung zum Löschen oder Retten rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Es ist die Prüfung zum Leistungsnachweis der Kameraden. Mit der Spange an der Uniform, die ihr erfolgreiches Bestehen ausweist, können sie dann auch öffentlich deutlich machen, dass sie den Nachweis erbracht haben, verantwortungsvoll und fachlich gewappnet ihre Aufgaben bei Einsätzen zu erfüllen.