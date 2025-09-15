Kirchen, Schlösser, Wasserturm: Warum es so wichtig ist, die Denkmäler zu erhalten.

Hier konnten Besucher in der Region Bernburg in die Geschichte eintauchen

Bernburg/Cölbigk/Nienburg/Plötzkau/mZ. - Die Frage nach dem, was für einen „wertvoll" ist, wird vermutlich jeder etwas anders beantworten. Im Zusammenhang mit Denkmälern dürfte die Antwort aber ähnlich ausfallen, oder? Genau darum ging es auch zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am Sonntag: Unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?" öffneten auch in Bernburg und Umgebung zahlreiche Bauwerke und historische Orte für Besucher.