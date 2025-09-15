weather gewitter
Verzweifeln am Reißverschluss-Prinzip, Ärger über fehlende Park&Ride-Plätze: MZ-Leser sehen durchaus Verbesserungsmöglichkeiten am Rennbahnkreuz in Halle. Wie sie das Chaos kommentieren.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 15.09.2025, 19:02
Einspurig vorbei: die Großbaustelle am Rennbahnkreuz in Halle.
Einspurig vorbei: die Großbaustelle am Rennbahnkreuz in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)(MZ. - Wer Montagmorgen das Rennbahnkreuz passieren wollte, brauchte in beide Richtungen Geduld. In Richtung Altstadt solle man an Halles neuester Dauerbaustelle 20 Minuten mehr einplanen, zeigte das Navigationsgerät an. In die Gegenrichtung kam es noch dicker: 30 Minuten mehr wegen eines Lkw-Unfalls auf der Hochstraße.