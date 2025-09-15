Helga Dittmann kennen viele aus dem Krankenhaus. Jetzt lebt sie für ihr Ehrenamt im Tierheim Zeitz. Was dort los war.

Ein Hoch auf Schwester Helga: Jetzt kümmert sich das Geburtstagskind um Vierbeiner im Zeitzer Tierheim

Auch um die Blumen kümmert sich Helga Dittmann, hier mit Tierheimleiterin Eva Maria Bauer.

Zeitz/MZ. - Die Glückwünsche nahmen kein Ende. Und es war gut, dass der große Tisch, an dem sonst im Tierheim gemeinsam gegessen wird, nicht gebraucht wurde, weil draußen gedeckt war, denn er füllte sich zusehends mit Blumen und Geschenken. „Ihr seid doch alle verrückt“, sagte Helga Dittmann ein ums andere Mal und versuchte, ihrer Freude Herr zu werden, wenn wieder ein Gratulant kam.