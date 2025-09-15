Die Bürgerstiftung Quedlinburg hat auch in diesem Jahr wieder die Umsetzung zahlreicher Ideen möglich gemacht. Zwölf Projekte wurden mit insgesamt 13.800 Euro unterstützt. Welche dazugehören.

Gehört zu den von der Bürgerstiftung in diesem Jahr geförderten Projekten: die Kinderstadt Andershausen, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums zur Mittelalterstadt wurde.

Quedlinburg/MZ. - Sie sammelt Spenden, beispielsweise über auf dem Stifterweg verlegte Medaillen, um mit dem Geld etwa soziale, kulturelle oder sportliche Projekte zu fördern: die Bürgerstiftung für Quedlinburg. In diesem Jahr konnten insgesamt 13.800 Euro ausgereicht werden, mit denen zwölf Projekte unterstützt wurden.