Die Schwimmhalle und Sauna in Piesteritz öffnen nach Renovierung wieder für Besucher. Welche Neuerungen auf die Gäste zukommen.

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Bäder- und Freizeit-Gesellschaft startet an diesem Montag in die neue Hallensaison: Ab diesem 15. September öffnen Schwimmhalle und Sauna in Piesteritz nach dem erfolgreichen Abschluss der Renovierungsarbeiten wieder ihre Türen. Damit können Besucher ab Dienstag, 6 Uhr, wieder schwimmen gehen.

In den vergangenen Monaten wurden unter anderem die Fliesen im Beckenumgang und an der Beckenrandzone erneuert und modernisiert.

Ende Juni war die MZ vor Ort, als in der Schwimmhalle noch intensiv gearbeitet wurde. Foto: Thomas Klitzsch

Mit der Wiedereröffnung gelten auch neue Öffnungszeiten, heißt es seitens der Stadtwerke. An Sonn- und Feiertagen sind Schwimmhalle und Sauna künftig bis 21 Uhr geöffnet. So bleibt mehr Zeit zum Schwimmen, Saunieren und Entspannen. Gleichzeitig sind die Eintrittspreise erhöht worden. Das Zwei-Stunden-Ticket im normalen Badebetrieb kostet künftig für Erwachsene 6,70 Euro.

Nach der abgeschlossenen Renovierung steht bereits das nächste Highlight bevor. Am 8. Oktober feiert die Schwimmhalle ihr 50-jähriges Bestehen. „Das ist für uns ein besonderer Anlass, unseren Gästen etwas zurückzugeben“, kündigt Geschäftsführer Michael Horn in einer Pressemitteilung an. „Alle Besucherinnen und Besucher zahlen an diesem Tag den ermäßigten Eintrittspreis.“ Das sei als Einladung gedacht, „diesen Tag mit uns gemeinsam zu feiern“, so Horn weiter.