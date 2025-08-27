Die Renovierungen in der Wittenberger Schwimmhalle verzögern sich, deshalb verschiebt sich der Saisonstart. Wann wieder geöffnet wird und was das für das Freibad bedeutet.

Die Schwimmhalle in Piesteritz öffnet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten später.

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Bäder und Freizeit GmbH verschiebt den Saisonstart der Schwimmhalle und der Sauna in der Parkstraße 40 in diesem Jahr auf den 15. September.

„Grund hierfür sind geringe Verzögerungen bei den laufenden Renovierungsarbeiten, bei der die Schwimmhalle unter anderem neue, moderne Fliesen im Beckenumgang und an der Beckenrandzone erhält“, informiert der Geschäftsführer der Bäder und Freizeit GmbH Michael Horn.

Während die letzten Arbeiten in der Schwimmhalle abgeschlossen werden, können Besucherinnen und Besucher das Freibad noch länger nutzen: Es bleibt bis zum 13. September geöffnet. „Eine gute Gelegenheit, die letzten Sommertage auszukosten“, findet die Freizeit GmbH.

Mit der Wiedereröffnung am 15. September erweitern sich zudem die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen bis 21 Uhr, sodass mehr Zeit zum Schwimmen, Saunieren und Entspannen bleibt.