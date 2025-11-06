Neue Postfiliale in König-Heinrich-Straße Diese Dinge kann man jetzt in der Post Merseburg besorgen – vielleicht kommt bald sogar Pizza hinzu

Im alten Postamt in der Merseburger König-Heinrich-Straße gibt es nach der Schließung der Postbankfiliale nun wieder eine Post. Inhaber Heiko Weirauch hat noch weitere Pläne für den Standort. Was Pizza damit zu tun hat, welche Dinge man in der neuen Post erledigen kann und welche Öffnungszeiten sie vorerst hat.