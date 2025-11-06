Neue Postfiliale in König-Heinrich-Straße Diese Dinge kann man jetzt in der Post Merseburg besorgen – vielleicht kommt bald sogar Pizza hinzu
Im alten Postamt in der Merseburger König-Heinrich-Straße gibt es nach der Schließung der Postbankfiliale nun wieder eine Post. Inhaber Heiko Weirauch hat noch weitere Pläne für den Standort. Was Pizza damit zu tun hat, welche Dinge man in der neuen Post erledigen kann und welche Öffnungszeiten sie vorerst hat.
06.11.2025, 20:30
Merseburg/MZ. - „Das fitteste Postamt Deutschlands“ hat Merseburg jetzt. So zumindest bezeichnet Heiko Weirauch seine neue Postfiliale am alten Poststandort in der König-Heinrich-Straße 11. An der Hausfassade des Klinkerbaus hängt seit Kurzem wieder eine Leuchtreklame mit Posthorn und „DHL“-Schriftzug. Sieben Monate, nachdem die Postbankfiliale aus dem Gebäude ausgezogen ist, zieht dort nun wieder die Post ein.