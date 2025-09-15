Der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland veranstaltet mit dem Schmetterlingskundler Matthias Thate im Park in Schulpforte einen Lichtfang, um Nachtfalter zu bestimmen. Was es dabei zu erleben gab.

Spot an für Rosaroten Flechtenbär - Auf Nachtfalter-Suche mit dem Geo-Naturpark

Schulpforte - Das Licht zieht die Menschen an – und die Nachtfalter. Im Park in Schulpforte nahe der riesigen Platane erhellen Schwarzlicht- und Tageslichtlampen die nahezu stockdustere Umgebung. Weiße Stoffe sind an mehreren Stellen ausgebreitet.