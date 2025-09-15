weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Naturschutz im Burgenlandkreis: Spot an für Rosaroten Flechtenbär - Auf Nachtfalter-Suche mit dem Geo-Naturpark

Naturschutz im Burgenlandkreis Spot an für Rosaroten Flechtenbär - Auf Nachtfalter-Suche mit dem Geo-Naturpark

Der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland veranstaltet mit dem Schmetterlingskundler Matthias Thate im Park in Schulpforte einen Lichtfang, um Nachtfalter zu bestimmen. Was es dabei zu erleben gab.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 15.09.2025, 17:39
Geo-Naturparkmitarbeiterin Sabine Wüstemann begleitet die Aktion im Pfortenser Park.
Geo-Naturparkmitarbeiterin Sabine Wüstemann begleitet die Aktion im Pfortenser Park. (Foto: Torsten Biel)

Schulpforte - Das Licht zieht die Menschen an – und die Nachtfalter. Im Park in Schulpforte nahe der riesigen Platane erhellen Schwarzlicht- und Tageslichtlampen die nahezu stockdustere Umgebung. Weiße Stoffe sind an mehreren Stellen ausgebreitet.