weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Streit um Cranach-Triegel-Altar im Dom: Papst statt Uta: Umstrittenes Kunstwerk geht für zwei Jahre von Naumburg nach Rom

Streit um Cranach-Triegel-Altar im Dom Papst statt Uta: Umstrittenes Kunstwerk geht für zwei Jahre von Naumburg nach Rom

Im Streit darüber, dass der Cranach-Triegel-Altaraufsatz im Naumburger Dom nicht mehr neben Uta und Ekkehard stehen darf, haben sich die Verantwortlichen Zeit erkauft. Es gibt einen vorläufigen Wegzug - an äußerst prominente Stelle.

Von Harald Boltze 15.09.2025, 15:19
Der Cranach-Triegel-Altaraufsatz im Westchor des Naumburger Doms neben den berühmten Stifterfiguren: Bald wird er in Rom zu sehen sein.
Der Cranach-Triegel-Altaraufsatz im Westchor des Naumburger Doms neben den berühmten Stifterfiguren: Bald wird er in Rom zu sehen sein. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg/Rom - Das viel diskutierte Problem rund um den Standort des Cranach-Triegel-Altaraufsatzes im Naumburger Dom ist nicht gelöst – aber immerhin für zwei Jahre verschoben worden.