Streit um Cranach-Triegel-Altar im Dom Papst statt Uta: Umstrittenes Kunstwerk geht für zwei Jahre von Naumburg nach Rom
Im Streit darüber, dass der Cranach-Triegel-Altaraufsatz im Naumburger Dom nicht mehr neben Uta und Ekkehard stehen darf, haben sich die Verantwortlichen Zeit erkauft. Es gibt einen vorläufigen Wegzug - an äußerst prominente Stelle.
15.09.2025, 15:19
Naumburg/Rom - Das viel diskutierte Problem rund um den Standort des Cranach-Triegel-Altaraufsatzes im Naumburger Dom ist nicht gelöst – aber immerhin für zwei Jahre verschoben worden.