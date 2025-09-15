Streit um Cranach-Triegel-Altar im Dom Papst statt Uta: Umstrittenes Kunstwerk geht für zwei Jahre von Naumburg nach Rom

Im Streit darüber, dass der Cranach-Triegel-Altaraufsatz im Naumburger Dom nicht mehr neben Uta und Ekkehard stehen darf, haben sich die Verantwortlichen Zeit erkauft. Es gibt einen vorläufigen Wegzug - an äußerst prominente Stelle.