Von kurzen Kinderstrecken bis zu neun Kilometern für die Ambitionierten – beim ersten Stadtwald-Cross ist für alle etwas dabei. Wer hinter der Idee für das Laufevent steckt.

Maja Rudloff am Startpunkt des Stadtwald-Crosslaufs: Diese Medaillen gibt es zu gewinnen.

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Stadtwald hat einiges zu bieten: Ein Tiergehege gibt es hier, diverse Wanderwege, ein Nabu-Zentrum. Und: Tolle Laufstrecken, wie es Maja Rudloff beschreibt. Genau deshalb hat die 16-Jährige diesen Ort für den Stadtwald-Cross ausgewählt. Die Schülerin der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ organisiert den ersten Crosslauf des Wäldchens. Stattfinden soll das sportliche Event am Sonnabend, 20. September. Die Runden stehen schon fest: Jeweils über drei, sechs oder neun Kilometer für die „Großen“, dazu kommt der „Frischlings-Cross“, die Kinder-Strecke über 800 Meter.