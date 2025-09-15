weather gewitter
  4. Laufsport in Wittenberg: Stadtwald-Cross feiert Premiere in Wittenberg

Laufsport in Wittenberg Stadtwald-Cross feiert Premiere in Wittenberg

Von kurzen Kinderstrecken bis zu neun Kilometern für die Ambitionierten – beim ersten Stadtwald-Cross ist für alle etwas dabei. Wer hinter der Idee für das Laufevent steckt.

Von Lea Fischer 15.09.2025, 16:30
Maja Rudloff am Startpunkt des Stadtwald-Crosslaufs: Diese Medaillen gibt es zu gewinnen.
Maja Rudloff am Startpunkt des Stadtwald-Crosslaufs: Diese Medaillen gibt es zu gewinnen. Foto: Lea Fischer

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Stadtwald hat einiges zu bieten: Ein Tiergehege gibt es hier, diverse Wanderwege, ein Nabu-Zentrum. Und: Tolle Laufstrecken, wie es Maja Rudloff beschreibt. Genau deshalb hat die 16-Jährige diesen Ort für den Stadtwald-Cross ausgewählt. Die Schülerin der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ organisiert den ersten Crosslauf des Wäldchens. Stattfinden soll das sportliche Event am Sonnabend, 20. September. Die Runden stehen schon fest: Jeweils über drei, sechs oder neun Kilometer für die „Großen“, dazu kommt der „Frischlings-Cross“, die Kinder-Strecke über 800 Meter.