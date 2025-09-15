Marion Nagel und Antje Heinicke bringen sich seit Jahrzehnten beim MSV Buna Schkopau ein. Dafür wurden sie kürzlich ausgezeichnet, und zwar im Rahmen der Aktion „Frauen engagieren sich“. Was sich die beiden Frauen für den Vereinssport und das Ehrenamt im Allgemeinen wünschen.

Antje Heinicke (2. v. r.) und Marion Nagel (2. v. l.) vom MSV Buna Schkopau wurden kürzlich für ihr Engagement geehrt.

Merseburg/Schkopau/MZ. - Damit hatten Antje Heinicke und Marion Nagel vom MSV Buna Schkopau nicht gerechnet. Ihr Verein hatte vorletzte Woche ins „Ninepins“ in Schkopau geladen; vereinsinterne Nachwuchs- und Sportlerehrungen standen an. „Und dann hieß es, über die Frau Heimbach soll dort noch eine Auszeichnung gemacht werden“, erzählt Antje Heinicke, die seit rund 20 Jahren in der Abteilung Faustball aktiv ist.