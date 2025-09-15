Verzweifeln am Reißverschluss-Prinzip, Ärger über fehlende Park&Ride-Plätze: MZ-Leser sehen durchaus Verbesserungsmöglichkeiten am Rennbahnkreuz in Halle. Wie sie das Chaos kommentieren.

Halle (Saale)(MZ. - Wer Montagmorgen das Rennbahnkreuz passieren wollte, brauchte in beide Richtungen Geduld. In Richtung Altstadt solle man an Halles neuester Dauerbaustelle 20 Minuten mehr einplanen, zeigte das Navigationsgerät an. In die Gegenrichtung kam es noch dicker: 30 Minuten mehr wegen eines Lkw-Unfalls auf der Hochstraße. Doch auch ohne Unfall und außerhalb des Berufsverkehrs läuft es zäh am Verkehrsknotenpunkt im Westen von Halle. Das löst Frust aus, wie auch Internet-Kommentare zur MZ-Berichterstattung über das Thema zeigen.