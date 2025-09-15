Am 14. September war der 73-jährige Mann aus Dessau-Roßlau als vermisst gemeldet worden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Montag, 15. September, 15.43 Uhr, hat die Polizei mitgeteilt, dass der als vermisst gemeldete Mann am Nachmittag wohlbehalten im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau aufgefunden und in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden konnte.

Der 73-Jährige wurde seit Sonntag, 14. September, in Dessau-Roßlau vermisst. Die bis eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz von Spürhunden sowie einem Hubschrauber, hatten vorerst nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.