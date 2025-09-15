Bisher nutzt Sachsen-Anhalt Abschiebehaftplätze in anderen Bundesländern. Jetzt entstehen in Volkstedt (Mansfeld-Südharz) erstmals 30 eigene Unterbringungsplätze: Doch der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel glaubt nicht, dass sich das rechnet.

Abschiebehaft in Volkstedt rechnet sich laut Grünen-Politiker erst nach 160 Jahren

In Volkstedt entsteht aktuell ein Abschiebegefängnis. Die Kosten dafür sind umstritten.

Volkstedt/Magdeburg/MZ - Der Bau der neuen Abschiebehaft-Einrichtung in Volkstedt (Mansfeld-Südharz) wird sich erst in gut 160 Jahren rechnen – davon geht der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel anhand neuer Zahlen aus Sachsen-Anhalts Finanzministerium aus.