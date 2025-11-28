Auf der kleinen Bühne des Figurentheaters Cirqu^onflexe in Quedlinburg wird ein über 100 Jahre alter Kinderbuchklassiker neu inszeniert: Mit einem liebevoll restaurierten Papiertheater bringen Anja Herbener und Arnold Hofheinz „Peterchens Mondfahrt“ zurück.

Anja Herbener und Arnold Hofheinz führen "Peterchens Mondfahrt" als Papiertheater auf.

Quedlinburg/MZ. - Es ist eine ganz fantastische Geschichte, die die Puppenspielerin Anja Herbener und der Schauspieler Arnold Hofheinz auf kleiner Bühne zeigen: „Peterchens Mondfahrt“, vor mehr als 100 Jahren geschrieben, wird mit einem historischen Papiertheater zum Leben erweckt: „Wenn man so will, ein bewegtes Bilderbuch“, sagt Anja Herbener.