EIL:
Neue künstlerische Wege „Bevor der Burnout kommt“ – Warum Schauspiel-Urgestein Arnold Hofheinz das Harztheater verlässt
Arnold Hofheinz verlässt nach Jahrzehnten das Harztheater – und sucht nach neuen Formen des Theaters. Der Schauspieler spricht offen über gesellschaftliche Spannungen, Burnout-Gefahr und kreative Sehnsucht. Und er hat ein neues Projekt in Planung.
Aktualisiert: 17.09.2025, 11:34
Quedlinburg/MZ. - Der Jedermann im gleichnamigen Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal war seine letzte Rolle am Harztheater: Schauspieler Arnold Hofheinz hat das Haus nach 30 Jahren verlassen.