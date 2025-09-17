weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Neue künstlerische Wege: „Bevor der Burnout kommt“ – Warum Schauspiel-Urgestein Arnold Hofheinz das Harztheater verlässt

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Neue künstlerische Wege „Bevor der Burnout kommt“ – Warum Schauspiel-Urgestein Arnold Hofheinz das Harztheater verlässt

Arnold Hofheinz verlässt nach Jahrzehnten das Harztheater – und sucht nach neuen Formen des Theaters. Der Schauspieler spricht offen über gesellschaftliche Spannungen, Burnout-Gefahr und kreative Sehnsucht. Und er hat ein neues Projekt in Planung.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 17.09.2025, 11:34
Schauspieler Arnold Hofheinz will nach seinem Abschied vom Harztheater neue künstlerische Wege gehen.
Schauspieler Arnold Hofheinz will nach seinem Abschied vom Harztheater neue künstlerische Wege gehen. Foto: Arnold Hofheinz

Quedlinburg/MZ. - Der Jedermann im gleichnamigen Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal war seine letzte Rolle am Harztheater: Schauspieler Arnold Hofheinz hat das Haus nach 30 Jahren verlassen.