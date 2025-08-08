In der ehemaligen Post in Quedlinburg sind in den vergangenen Monaten umfangreiche Umbauarbeiten für eine neue Nutzung im Bereich der medizinischen Versorgung erfolgt. Was jetzt hier eröffnet wird.

Neues Leben für alte Post: Was jetzt in Quedlinburg eröffnet wird

Das imposante, unter Denkmalschutz stehende Gebäude der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Vor mehr als acht Jahren ist das imposante Postgebäude in Quedlinburg, das damals bis auf den Postbank-Bereich seit langem ungenutzt war, schon einmal eine Großbaustelle gewesen. Jetzt ist in dem denkmalgeschützten Haus in der Bahnhofstraße wieder umfangreich umgebaut worden, ziehen neue Mieter ein.