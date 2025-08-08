Havarie im sanierten Sangerhäuser Stadtbad Großeinsatz, weil Chlorgas austritt - was wir bisher wissen
Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz am Sangerhäuser Stadtbad ausgerückt, das kurz vor der Eröffnung steht. Dort ist in einem Technikraum Chlor ausgetreten. Wie sieht es mit der geplanten Eröffnung aus?
Aktualisiert: 08.08.2025, 10:25
Sangerhausen - Die Bilder machten bereits in der Nacht in der Stadt die Runde: Im kurz vor der Eröffnung stehenden Sangerhäuser Stadtbad hat es am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Gegen 20.30 Uhr war in einem Chlorgas-Raum offenbar stark ätzendes Chlor ausgetreten.