Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz am Sangerhäuser Stadtbad ausgerückt, das kurz vor der Eröffnung steht. Dort ist in einem Technikraum Chlor ausgetreten. Wie sieht es mit der geplanten Eröffnung aus?

Großeinsatz, weil Chlorgas austritt - was wir bisher wissen

Feuerwehrleute in Schutzanzügen am Stadtbad. Auch ein Zelt zur Dekontamination war aufgebaut.

Sangerhausen - Die Bilder machten bereits in der Nacht in der Stadt die Runde: Im kurz vor der Eröffnung stehenden Sangerhäuser Stadtbad hat es am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Gegen 20.30 Uhr war in einem Chlorgas-Raum offenbar stark ätzendes Chlor ausgetreten.