Vier Stunden Tanzen und Feiern - und vor Mitternacht wieder zu Hause sein. Das ist das Konzept der Partyreihe „Mama geht Tanzen“. In Halle findet nun das Sommerspecial statt, mit Cocktails, Musik und nur für Frauen.

Partys nur für Frauen und Mütter - wo das in Halle möglich ist

Halle/MZ. - Barfuß im Sand tanzen und Cocktails schlürfen – ganz ohne Gegrabsche oder lüsterne Blicke von Männern. Genau das ist das Konzept von „Mama Geht Tanzen“. Am Sonnabend, 16. August, lädt die Veranstaltungsreihe zum Sommerspezial im Stellwerk in Halle ein. „Gerade nach den Sommerferien bedeutet das Me-Time und Kopf ausschalten“, sagt Denise Kern. Die 43-Jährige organisiert die Abende seit knapp einem Jahr in Halle, mit Unterstützung von ihrer Schwester.