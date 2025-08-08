Gute Form in der Vorbereitung: Der FSV Drohndorf-Mehringen kann dem SV Plötzkau im Testspiel Paroli bieten. Im Tor hinterlässt der neue Schlussmann einen starken Eindruck.

Trotz Niederlage zeigt sich Drohndorf-Mehringen gegen Plötzkau in guter Form

Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit Pascal Burghardt im gelben Dress, lieferte gegen Plötzkau einen gelungenen Auftritt ab.

Drohndorf/MZ - Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus – und der FSV Drohndorf-Mehringen zeigt schon jetzt: Diese Mannschaft ist gut in Form! Zwar ging das Vorbereitungsspiel am Dienstagabend in der heimischen Wippertalarena mit 2:4 gegen den Landesklasse-Vertreter SV Plötzkau verloren, doch die Stimmung beim Team von Trainer Normen Freisdorf-Apel ist alles andere als gedrückt. Im Gegenteil: Der Coach zog ein durchweg positives Fazit – und das mit gutem Grund.