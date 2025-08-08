Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist im Gewerbegebiet Zorbau bei Weißenfels ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie es zu der Kollision gekommen ist.

Zorbau/MZ - Im Gewerbegebiet in Zorbau bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Fahrradfahrer frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach habe der Radfahrer am Donnerstag einem parkenden Fahrzeug ausweichen wollen und der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wollte auf ein Betriebsgelände fahren. In dieser Situation sei der Fahrradfahrer in die Beifahrerseite des Autos gekracht. Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an.