Die Ferienhaussiedlung ist vor knapp zwei Monaten am Amtsgericht versteigert worden. Warum erst jetzt der Zuschlag erteilt worden ist.

In der beliebten Feriensiedlung am Vatteröder Teich ruht der Betrieb seit einigen Jahren.

Vatterode/MZ. - Fast zwei Monate ist es mittlerweile her, dass das Feriendorf am Vatteröder Teich zur Zwangsversteigerung am Eisleber Amtsgericht gestanden hat. In dem Termin wurde auch ein gültiges Gebot in Höhe von 274.000 Euro für die rund 76.000 Quadratmeter große Anlage abgegeben. Doch einen Zuschlag konnte Rechtspflegerin Anja Beyer-Würtenberger zunächst noch nicht erteilen.