  4. Edeka-Objekt frei – neue Pläne für Discounter Penny und NP in Köthen

Einzelhandel in Köthen Wechselspiel bei Supermärkten und Discountern: Was wird aus Penny in der Rüsternbreite?

Eine Filiale des Discounters Penny in Köthen zieht um an den Wasserturm. Wer rückt dann nach in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße? Welcher andere Markt im Gespräch ist.

Von Doreen Hoyer Aktualisiert: 08.08.2025, 18:15
Der Penny-Markt in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Köthen soll in die Nähe des Wasserturms umziehen, wo bisher Edeka war.  (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - „Bäumchen wechsel dich“ in der Köthener Supermarkt- bzw. Discounterlandschaft: Nachdem Edeka Stenschke in der Nähe des Wasserturms in ein neues Domizil auf der anderen Straßenseite umgezogen ist, berichtete die MZ vor wenigen Tagen, dass das nun leere ehemalige Edeka-Gelände bald einen Penny beherbergen soll.