OP statt Prüfung: Eine junge Frau aus dem Harz lebt mit einer seltenen Krankheit – kurz vor dem Abitur bricht sie zusammen

Harzgerode/MZ. - Sie wollte ihr Abitur machen, in einem wunderschönen Kleid den Abschluss ihrer Schullaufbahn feiern und Lehramt studieren. „Das war mein Traum“, sagt Amy Hanten, „aber es ging einfach nicht.“ Als für ihre ehemaligen Mitschüler im vergangenen Jahr die heiße Prüfungsphase begann, unterzog sich die heute 21-Jährige einer schweren Operation am Kopf. Die Harzgeröderin hat eine seltene Erkrankung: Fibröse Dysplasie, eine Knochenfehlbildung. Die Knochen wachsen nicht richtig; stattdessen bildet sich faseriges Bindegewebe. Sie werden instabil, und es kommt zu Verformungen. Hanten hat zwei solcher Wucherungen im Kopf. Sie drücken auf Blutgefäße und Nerven.