Auf der B184 zwischen Wolfen und Lingenau ist es am Freitagmorgen, 8. August, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

An der A9-Auffahrt in Dessau-Süd - Mercedes kracht beim Linksabbiegen gegen einen Renault

Dessau/MZ. - Auf der B184 zwischen Wolfen und Lingenau ist es am Freitagmorgen, 8. August, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Eine 25-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes hatte nach Angaben der Beamten die B 184 gegen 6.35 Uhr aus Richtung Wolfen in Richtung Dessau-Roßlau befahren. An der Auffahrt zur A9 in Dessau-Süd wollte sie nach links in Fahrtrichtung München einbiegen. Dabei kam es allerdings zur Kollision mit dem Renault eines 45-Jährigen, der die B 184 aus Richtung Dessau in Fahrtrichtung Wolfen befuhr.

Zusätzlich zum entstandenen Sachschaden von 30.000 Euro wurde der Mann leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Auffahrt und auf der B184.