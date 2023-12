Harzklinikum entscheidet: Kein Sport mehr in der Post in Quedlinburg

Das Gebäude der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Gut sechs Jahre ist es her, dass eine Investorengruppe das Gebäude der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße in Quedlinburg saniert hat und das Zentrum für Ambulante Rehabilitation des Harzklinikums hier eingezogen ist. Wobei zu dessen Angebot auch Gesundheitstraining für Selbstzahler an den Trainingsgeräten sowie Sportkurse gehören. Jetzt will sich das Harzklinikum aus dem Postgebäude zurückziehen.