Bauarbeiten bei Mägdesprung "Unterharz lahmgelegt": B185-Sperrung verlängert – was das für Autofahrer und Hotels bedeutet
Autofahrer im Harz müssen weiter Geduld haben: Die Sperrung der B185 bei Mägdesprung dauert länger als geplant. Die Umleitung bleibt eine Belastung – nicht nur für Pendler, sondern auch für Taxiunternehmen und Hotels.
Aktualisiert: 08.08.2025, 10:27
Mägdesprung/MZ. - Schlechte Nachricht für Autofahrer im Harz: Die Bundesstraße 185 nach Mägdesprung bleibt länger gesperrt als geplant. Zwar gab es die Überlegung, sie nach den Sommerferien zumindest halbseitig unter Ampelregelung freizugeben.