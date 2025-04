Seit einem Monat gibt es in Harzgerode ein personalloses Fitnessstudio, das 24/7 geöffnet hat. Wir haben den Fitomat unter die Lupe genommen – das sagt der Harzgeröder Marcus Schlese, passionierter Fitnessstudiogänger, zum neuen Angebot.

Neues Angebot: Trainieren rund um die Uhr – wie das vollautomatisierte Fitnessstudio in Harzgerode funktioniert

Ob und wie das Trainieren im neuen Fitomat in Harzgerode funktioniert, hat Marcus Schlese für die MZ getestet.

Harzgerode/MZ. - Marcus Schlese hält das Smartphone ans Lesegerät neben der Tür. Der persönliche QR-Code, hinterlegt in der My-Sports-App, ist sein Schlüssel. Er gewährt ihm den Zutritt in den Fitomat. Vor einem Monat wurde im Schlossbergzentrum in Harzgerode ein vollautomatisiertes Fitnessstudio eröffnet: Heißt Mitarbeiter vor Ort gibt es keine, abgesehen von einer Servicekraft, die zwischendurch zum Saubermachen vorbeikommt und nach dem Rechten sieht. Und geöffnet ist rund um die Uhr. Zusammen mit Schlese, der hier häufig trainiert, haben wir das Fitnessstudio unter die Lupe genommen.