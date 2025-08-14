Kind im Hohenweidener See vermisst: Feuerwehr in Schkopau im Großeinsatz

Am Hohenweidener See in Schkopau läuft am Donnerstagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Kind gilt als vermisst. Was bisher bekannt ist.

Schkopau/MZ – In der Gemeinde Schkopau bei Halle (Saale) ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Grund dafür ist offenbar ein Kind, das im Hohenweidener See als vermisst gemeldet wurde.

Laut Polizeisprecherin Antje Hoppen gibt es Hinweise darauf das sich ein Kind in einer Notlage befinden könnte. „Wir prüfen das gerade gemeinsam mit der Feuerwehr vor Ort.“

Die Feuerwehr sucht den See momentan mit einem Boot ab, weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen. Die Polizei hat den entsprechenden Abschnitt an dem See geräumt. Badegäste mussten den Bereich verlassen und für die Einsatzkräfte freihalten.

Unterdessen geht die Suche nach dem vermissten Kind weiter. Noch sei unklar, ob es sich tatsächlich in einer Notlage befindet. Vor Ort ist die Stimmung angespannt. Eine größere Familie zählt aufgeregt immer wieder ihre Kinder durch.

In Kürze möchte die Feuerwehr nach MZ-Informationen auch eine Drohne zur Suche einsetzen. Auch ein weiteres Boot kommt zum Einsatz.