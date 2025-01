Keine drei Monate nach der Schließung des Aktivita-Fitnessstudios in Harzgerode kommt ein neuer Betreiber in die Stadt und bringt ein ganz anderes Konzept mit: Geöffnet ist rund um die Uhr, und Mitarbeiter sind nicht vor Ort. Wie das funktioniert.

Die Werbung an den Scheiben fehlt noch. So aber soll es aussehen. In Harzgerode wird im März ein "Fitomat" eröffnet, ein smartes Fitnessstudio.

Harzgerode/MZ. - Training rund um die Uhr, an Feiertagen und nachts um halb drei: In Harzgerode wird das bald möglich sein. Im März wird im Schlossbergzentrum ein vollautomatisiertes Fitnessstudio eröffnet. Mitarbeiter vor Ort gibt es keine. Es ist das vierte „Fitomat“-Studio in Sachsen-Anhalt, das erste im Harz. Die anderen befinden sich in Roßlau (Dessau-Roßlau), Muldenstein (Anhalt-Bitterfeld) und Schönebeck (Salzlandkreis).