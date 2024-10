Neues Fitnessstudio „Fitomat“ setzt bei Fitness auf QR-Code und App: Luchplatz in Roßlau hat neuen Mieter und plant weiter

Der Bitterfelder Lukas May hat am Roßlauer Luchplatz sein eigenes Fitnessstudio eröffnet. Was das von anderen unterscheidet und wie die Entwicklung am Luchplatz insgesamt vorangeht.