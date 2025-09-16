Ende April schloss das Geschäft in Bad Suderode, in dem auch Postdienstleistungen angeboten wurden. Jetzt ist eine neue Partnerfiliale der Post eröffnet worden. Wo sie sich befindet und warum der Ortsbürgermeister von einer Win-win-Situation spricht.

Neue Partnerfiliale der Post im Harz: Wie Serviceangebot gerettet werden konnte

Gisbert Thater (l.) ist der erste Kunde in der neuen Partnerfiliale der Post in Bad Suderode. Kerstin Uhlemann (r.) und Heidi Schnoor (2. v. r.) nehmen den Brief, den er verschicken möchte, entgegen.

Bad Suderode/MZ. - Ende April war es geschlossen worden: das kleine Geschäft am Markt in Bad Suderode, in dem es unter anderem Zeitungen und Zeitschriften zu kaufen gab oder Lotto gespielt werden konnte. Und in dem aber auch Postdienstleistungen angeboten worden waren. Doch es gibt eine gute Nachricht.