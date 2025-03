Angebot in Bad Suderode Poststelle in Erholungsort bei Quedlinburg im Harz schließt: Gibt es eine Alternative?

Ende April schließt das kleine Geschäft im Erholungsort Bad Suderode, in dem auch Post-Dienstleistungen angeboten werden. Was dazu geführt hat und Kunden des Ladens in Harz-Ort jetzt wissen müssen.