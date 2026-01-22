Harzer Schmalspurbahnen Nach Jahren des Leerstands: Bahnhof in Alexisbad wird Ausflugslokal – was geplant ist (mit Fotogalerie)
Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel für das Gebäude und den Harz-Ort aufgeschlagen werden: Der Vorstand der Agrargenossenschaft Straßberg/Siptenfelde will aus dem verlassenen Gebäude ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen.
Aktualisiert: 22.01.2026, 08:06
Alexisbad/Siptenfelde/MZ. - Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) den Bahnhof Alexisbad Ende vergangenen Jahres verkauft hat, ist nun auch raus, bei wem es sich um den Käufer handelt – und was er vorhat.