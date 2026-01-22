weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel für das Gebäude und den Harz-Ort aufgeschlagen werden: Der Vorstand der Agrargenossenschaft Straßberg/Siptenfelde will aus dem verlassenen Gebäude ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 22.01.2026, 08:06
Markus Hercher (l.) ist der neue Eigentümer des Alexisbader Bahnhofs und will ihn sanieren. HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller und Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise sehen darin einen wichtigen Schritt für die Entwicklung des Tourismus im Selketal. Foto: Susanne Thon

Alexisbad/Siptenfelde/MZ. - Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) den Bahnhof Alexisbad Ende vergangenen Jahres verkauft hat, ist nun auch raus, bei wem es sich um den Käufer handelt – und was er vorhat.