Harzer Schmalspurbahnen Nach Jahren des Leerstands: Bahnhof in Alexisbad wird Ausflugslokal – was geplant ist (mit Fotogalerie)

Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel für das Gebäude und den Harz-Ort aufgeschlagen werden: Der Vorstand der Agrargenossenschaft Straßberg/Siptenfelde will aus dem verlassenen Gebäude ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen.