Quedlinburg/MZ. - Auf eine Eiche gehen Jenny Klawe mit Hund Gustav an der Leine und Jan Sefzig zu. An einer Stelle auf der dunklen Borke mit ihren tiefen Furchen liegt weißes faseriges Bohrmehl – es sieht ein bisschen aus wie Holzwolle. Für die beiden Experten ist klar, dass der Eichenkernkäfer zugeschlagen hat, der sich bis ins gesunde Kernholz frisst. Anderswo entdecken sie viele D-förmige Löcher in einem Eichenstamm – hier ist wohl die nächste Generation des Eichenprachtkäfers ausgeflogen. Bei der Früherkennung dieser Art hilft manchmal auch der Specht: Dort, wo er nach Käferlarven gesucht hat, ist die Rinde rötlich verfärbt.

