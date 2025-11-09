Vandalismus, Müll und Kritik am Zustand des Bahnhofs Quedlinburg im Wochentakt: Die Bahn gesteht die Probleme ein. Was jetzt passieren soll.

Müll und Zigarettenkippen, die am Bahnhof Quedlinburg herumliegen, Schmierereien und mehr sorgen immer wieder für Kritik.

Quedlinburg/MZ. - Herumliegender Müll und Zigarettenkippen auf Bahnsteigen wie in der Personenunterführung, beschmierte Wände an den Aufzügen wie im Tunnel – wegen der „Verwahrlosung“ am Bahnhof in Quedlinburg erreicht die Stadtverwaltung wöchentlich Kritik, sagt Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Und erinnert an das Angebot der Stadt, die Zuständigkeit für die Reinigung selbst zu übernehmen.