Die Stadt Quedlinburg ruft zum Frühjahrsputz auf; sie sollte, findet eine Leserin, sich um den Bahnhof, den Ankunftsort für Touristen, kümmern. Was die Stadt und die Bahn dazu sagen.

Kritik nach Aufruf in Quedlinburg: Wer putzt am Bahnhof?

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg ruft Vereine, Initiativen und Bürger zum Frühjahrsputz auf? Die Stadt, sagt eine MZ-Leserin dazu, sollte sich mal um den Bahnhof kümmern: Hier läge oft Müll herum, sei der Tunnel schmutzig. Und in den Kellerabgängen am Bahnhofsgebäude liege ebenfalls Unrat.

„Ich bin regelmäßige Nutzerin der Bahn und schäme mich jedes Mal, wenn dann in Quedlinburg Touristen mit Koffern aussteigen“, so die Leserin. Dass die Stadt nicht Eigentümerin der Anlagen ist, ist für sie kein Argument. „Ich verstehe nicht, dass sie sich der Sache annimmt, die Stadt kann nicht sagen, das interessiert mich nicht“, meint die Leserin.

„Wir sind ständig in Kontakt mit der Bahn“, erklärte Sabine Bahß, Sprecherin der Stadtverwaltung Quedlinburg, auf Anfrage. Die Bahn ist Eigentümerin der Bahnanlagen wie dem Tunnel. Wie Sabine Bahß weiter sagte, wird die Stadt auch des Öfteren angesprochen wegen mangelnder Sauberkeit, „jede Beschwerde wird weitergeleitet.“ Die Stadt habe auch angeboten, den Kontakt zu lokalen Reinigungsfirmen zu vermitteln. Darauf wurde nicht eingegangen, so die Stadtsprecherin.

„Die Verkehrsstation Quedlinburg wird von DB Services gereinigt“, erklärt Jörg Bönisch, als Sprecher der Bahn auch für den Bereich Sachsen-Anhalt zuständig, auf Nachfrage. Zweimal pro Monat erfolge eine Nassreinigung. Dazu gehöre unter anderem, dass alle lose aufliegenden wie fest haftenden Verschmutzungen von der gesamten Bodenfläche entfernt, Verschmutzungen wie Griffspuren von Verglasungen – außer Vitrinen – beseitigt und Spinnweben entfernt würden.

Dreimal wöchentlich erfolgt zudem eine Grobreinigung, erklärte der Bahnsprecher weiter. Dazu gehören ihm zufolge unter anderem, dass die gesamte Bodenfläche von losen aufliegenden Verschmutzungen gereinigt wird, die Bereiche „frei von ekelerregenden Verschmutzungen“ sind und Oberflächen sichtbar schmutzfrei.

Auf die Frage, ob das auch kontrolliert wird und durch wen, erklärte Jörg Bönisch: „Die Sauberkeit wird durch die Stationsbetreuer geprüft. Diese sind ungefähr alle vier Wochen auf den Stationen.“ Wenn Verunreinigungen durch die Stationsbetreuung festgestellt würden, gehe eine Info an DB Services mit der Aufforderung, die Mängel schnellstmöglich zu beseitigen. „Sollten Reisende eine starke Verschmutzung vor Ort feststellen, können diese sich bei der 3-S Zentrale melden. Die Rufnummern hängen in den Vitrinen aus“, so der Bahnsprecher weiter.

Die Kellerabgänge am Bahnhofsgebäude gehören nicht Gebäude, sondern zur Bahn, sagt Günter Gonsior, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes. „Ich werde sie trotzdem reinigen lassen“, sagte er. Günter Gonsior hat auch dafür gesorgt, dass inzwischen neue, stabile Sitzgelegenheiten in der Halle des Empfangsgebäudes aufgestellt wurden. Zuvor waren Sitzgelegenheiten mehrfach beschädigt und zerstört worden, So waren etwa Sofas angekokelt, deren Polsterung aufgerissen worden, waren Stühle zerschlagen worden.