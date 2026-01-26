Mit Millioneninvestitionen will der Zweckverband Ostharz seine Infrastruktur fit für die Zukunft machen. Profitieren sollen Orte vom Selketal über Quedlinburg bis Ditfurt. Wo Trink- und Abwasseranlagen neu entstehen oder ein Upgrade bekommen.

Die Arbeiten an Kanäle in der Stresemannstraße in Quedlinburg gehören zu den Vorhaben, die der Zweckverband Ostharz im Jahr 2026 fortsetzen und abschließen will.

Quedlinburg/MZ. - 17,7 Millionen Euro will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung „Ostharz“ im Jahr 2026 investieren. Dabei sollen begonnene Projekte im Verbandsgebiet wie beispielsweise der Neubau eines Betriebsgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage in Ballenstedt fortgesetzt, aber auch neue gestartet werden, wie etwa die Erweiterung der Trinkwasser-Pumpstation in Bad Suderode.