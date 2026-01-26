Großoffensive für Leitungen und Anlagen Millionen-Pläne: Wo der Zweckverband Ostharz 2026 überall baut
Mit Millioneninvestitionen will der Zweckverband Ostharz seine Infrastruktur fit für die Zukunft machen. Profitieren sollen Orte vom Selketal über Quedlinburg bis Ditfurt. Wo Trink- und Abwasseranlagen neu entstehen oder ein Upgrade bekommen.
26.01.2026, 07:00
Quedlinburg/MZ. - 17,7 Millionen Euro will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung „Ostharz“ im Jahr 2026 investieren. Dabei sollen begonnene Projekte im Verbandsgebiet wie beispielsweise der Neubau eines Betriebsgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage in Ballenstedt fortgesetzt, aber auch neue gestartet werden, wie etwa die Erweiterung der Trinkwasser-Pumpstation in Bad Suderode.