  4. Planungen im Gartenreich Dessau-Wörlitz: Wie die Radstation am Wörlitzer Eichenkranz aussehen könnte

Bernburger Büro stellt Planungen für Fahrradparkplatz in der Nähe des Wörlitzer „Eichenkranzes“ vor. Was an dieser Stelle vorgesehen ist und wie es aussehen könnte.

Von Andreas Behling 26.01.2026, 08:15
An die Stelle der ehemaligen Freilichtbühne soll eine Radstation kommen.
An die Stelle der ehemaligen Freilichtbühne soll eine Radstation kommen. (Foto: Andreas Behling)

Wörlitz/MZ. - Noch sind auf der Ostseite des Parkplatzes zwischen dem historischen Lokal „Zum Eichenkranz“ und dem Sportlerheim von Grün-Weiß Wörlitz Reste der Freilichtbühne zu sehen. Nun soll dort eine Fahrradstation entstehen. Den aktuellen Planungsstand stellte jetzt Daniel Krebietke vom Büro Grünplan aus Bernburg im Oranienbaum-Wörlitzer Bauausschuss vor.