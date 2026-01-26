Bernburger Büro stellt Planungen für Fahrradparkplatz in der Nähe des Wörlitzer „Eichenkranzes“ vor. Was an dieser Stelle vorgesehen ist und wie es aussehen könnte.

Wie die Radstation am Wörlitzer Eichenkranz aussehen könnte

An die Stelle der ehemaligen Freilichtbühne soll eine Radstation kommen.

Wörlitz/MZ. - Noch sind auf der Ostseite des Parkplatzes zwischen dem historischen Lokal „Zum Eichenkranz“ und dem Sportlerheim von Grün-Weiß Wörlitz Reste der Freilichtbühne zu sehen. Nun soll dort eine Fahrradstation entstehen. Den aktuellen Planungsstand stellte jetzt Daniel Krebietke vom Büro Grünplan aus Bernburg im Oranienbaum-Wörlitzer Bauausschuss vor.