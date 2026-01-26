Wegen massiver Glätte haben die Vetter Verkehrsbetriebe den Busverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Montagfrüh nach kurzen Fahrversuchen wieder eingestellt. Wie es nun weiter geht.

Bitterfeld/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben die Vetter Verkehrsbetriebe am Montagmorgen um 6 Uhr den Busverkehr eingestellt. Grund sind die gefährlichen Straßenverhältnisse aufgrund von Eis und Schnee. Auch den Landkreis Wittenberg und den Saalekreis bedient Vetter derzeit nicht mit Bussen.

„Wir haben am Montagmorgen unseren regulären Linienverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wie gewohnt aufgenommen“, sagt Vetter-Pressesprecher Maik Janak. Doch schnell hätten die Busfahrer feststellen müssen, dass gerade auf den Nebenstraßen die Situation gefährlich ist. „Besonders an den Bushaltestellen und beim Anfahren drohten sie, ins Rutschen zu kommen“, so Janak weiter. Denn unter der über Nacht gefallenen Schneedecke habe sich Glatteis befunden.

Entscheidung fiel kurz vor 6 Uhr

Deshalb habe man kurz vor 6 Uhr beschlossen, den gesamten Busverkehr im Landkreis vorerst einzustellen. „Sicherheit geht schließlich vor.“ Das beteffe auch den Schülerverkehr und den Anrufbus. Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Landkreis gefallen. Dieser berichtet darüber auch auf seiner Facebook-Seite. Auch mit zahlreichen Schulen habe man sich wegen der ausfallenden Busse in Verbindung gesetzt.

Im benachbarten Saalekreis, wo Vetter ebenfalls den Linienverkehr mit Bussen absichert, sehe die Lage ähnlich aus. Auch dort fahren derzeit keine Busse. Im Landkreis Wittenberg wurde der Verkehr in Abstimmung mit dem Landkreis bereits gestern Abend eingestellt.

Ab 11 Uhr wird Busverkehr wieder aufgenommen

Nach derzeitigem Stand sollen die Busse in Anhalt-Bitterfeld ab 11 Uhr Stück für Stück wieder rollen. „Wir gehen davon aus, dass bis dahin die meisten Streufahrzeuge durch sind und die Straßen und Haltestellen gesalzen wurden, wodurch sich die Lage hoffentlich bessert“, sagt Janak. Dennoch sei mit Verspätungen zu rechnen. Möglich sei auch, dass einzelne Orte dennoch noch nicht angefahren werden können. Man solle sich deshalb weiter auf der Vetter-Seite von Facebook oder aud www.mein-bus.net über den aktuellen Stand informieren.