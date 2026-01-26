Der Bundes-Klinik-Atlas soll Menschen helfen, die richtige Fachklinik bei der operativen Behandlung ihrer Beschwerden zu finden. Was über Neurologie-Eingriffe bei Parkinson- und Schlaganfall-Patienten in Bernburg zu erfahren ist.

Bernburg/MZ. - Laut Bundes-Klinik-Atlas hat es in den vergangenen zwölf Monaten 9.684 klinische Neurologie-Eingriffe in Sachsen-Anhalt gegeben. Die meisten davon, nämlich 904, in der Bernburger Waldklinik, die sich auf Parkinson-Patienten spezialisiert hat. Das privat geführte Krankenhaus im Krumbholz hat zudem das beste Betreuungsverhältnis. Der Pflegequotient von 44,65 gilt als „überdurchschnittlich“. Deutlich schlechter schneidet hier ein zweiter Neurologie-Standort in Bernburg ab.