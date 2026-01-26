Viele Nutzer von SWG-Garagen in Sangerhausen trifft eine drastische Kostensteigerung: Aus einst 148 Euro Pacht im Jahr werden nun über 570 Euro Miete. Wie das Unternehmen die Erhöhung begründet.

Anstieg auf fast 400 Prozent: Warum kosten SWG-Garagen in Sangerhausen auf einmal so viel mehr?

Horst Ullrich (73) und Detlef Liß (67) vor den Garagen in der Sangerhäuser Westsiedlung.

Sangerhausen/MZ. - Detlef Liß (67) und Horst Ulrich (73) aus Sangerhausen nutzen seit Jahren Garagen in einem Garagenkomplex in der Sangerhäuser Westsiedlung. Die Garagen hatten die Rentner zu DDR-Zeiten auf dem Grundstück der heutigen Städtischen Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG) selbst errichtet, was damals möglich war. Nur hat die SWG die bisherigen Nutzungsverträge mit vielen Nutzern zum 31. Dezember 2025 gekündigt und den bisherigen Pächtern einen neuen Mietvertrag angeboten.