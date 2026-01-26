Die 58. Session des Gaterslebener Karnevals steht unter dem Motto „Feiert mit und hebt den Krug – der Rest vom Jahr ist ernst genug!“. Wie die Elferratssitzung gelaufen ist.

Neue Garden und wieder eine Bütt: Gaterslebener Carneval Club legt sich mächtig ins Zeug

Höchste Anspannung bei der Präsidentengarde, denn gleich beginnt im Gaterslebener Dorfgemeinschaftshaus der Einmarsch zur Elferratssitzung.

Gatersleben/MZ - „Es ist tatsächlich nicht einfach, jedes Jahr ein neues närrisches Programm auf die Beine zu stellen“, erklärt Steve Brose, Präsident des Gaterslebener Carneval Clubs (GCC). Und damit meint er natürlich die vielen Details, die für eine erfolgreiche Session erforderlich sind.