Imbiss-Szene in Bobbau „Original Thüringer Rostbratwurstgrill“ in Bobbau - Ibrahim Celik wagt Neustart an der B 184
Der Original Thüringer Rostbratwurstgrill in Bobbau war rund zwei Jahre dicht. Deshalb ist der kleine Imbiss für Ibrahim Celik Gold wert.
Aktualisiert: 26.01.2026, 11:46
Bobbau/MZ. - Als wäre er nie weg gewesen, ist er nun wieder da. Der „Original Thüringer Rostbratwurstgrill“ in Bobbau an der B 184 ist seit Mittwoch wieder offen. Der neue Besitzer Ibrahim Celik erklärt, warum er sich so sehr in den kleinen roten Kasten gleich neben der Tankstelle verliebt hat.