Der Original Thüringer Rostbratwurstgrill in Bobbau war rund zwei Jahre dicht. Deshalb ist der kleine Imbiss für Ibrahim Celik Gold wert.

Ibrahim Celik hatte bereits vor zwei Jahren einen Blick auf den Imbiss geworfen. Jetzt gehört er ihm. Das Angebot bleibt fast gleich.

Bobbau/MZ. - Als wäre er nie weg gewesen, ist er nun wieder da. Der „Original Thüringer Rostbratwurstgrill“ in Bobbau an der B 184 ist seit Mittwoch wieder offen. Der neue Besitzer Ibrahim Celik erklärt, warum er sich so sehr in den kleinen roten Kasten gleich neben der Tankstelle verliebt hat.