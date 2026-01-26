Der Rüstungskonzern Rheinmetall kündigt Millionen-Investitionen in seinem Werk in Silberhütte (Harz) an und will die Produktion bis 2027 deutlich steigern. Für Harzgerode ein Hoffnungssignal.

Silberhütte im Harz ist in der Rheinmetall AG der größte Produzent von Pyrotechnik und weiteren Zulieferteilen. Nun soll die Produktion hier deutlich gesteigert werden. Der Rüstungskonzern investiert dafür Millionen.

Silberhütte. - Die einstige Schwarzpulver-Fabrik in Silberhütte hatte am jüngsten Freitag einen großen medialen Aufschlag: Kamerateams von ARD, ORF und ZDF, der mdr-Hörfunk, Journalisten sogar von der Hamburger „Zeit“, Presse-Fotografen und einige Reporter mehr. Gelockt von der Ankündigung der Magdeburger Staatskanzlei, Ministerpräsident Reiner Haseloff werde im Harz den Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns, Armin Papperger, treffen.