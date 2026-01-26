Wirtschaft in Silberhütte 40-Millionen-Investition im Harz: Rüstungskonzern Rheinmetall kündigt massiven Ausbau an
Der Rüstungskonzern Rheinmetall kündigt Millionen-Investitionen in seinem Werk in Silberhütte (Harz) an und will die Produktion bis 2027 deutlich steigern. Für Harzgerode ein Hoffnungssignal.
Aktualisiert: 26.01.2026, 13:07
Silberhütte. - Die einstige Schwarzpulver-Fabrik in Silberhütte hatte am jüngsten Freitag einen großen medialen Aufschlag: Kamerateams von ARD, ORF und ZDF, der mdr-Hörfunk, Journalisten sogar von der Hamburger „Zeit“, Presse-Fotografen und einige Reporter mehr. Gelockt von der Ankündigung der Magdeburger Staatskanzlei, Ministerpräsident Reiner Haseloff werde im Harz den Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns, Armin Papperger, treffen.