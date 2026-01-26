In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 24. Januar geht es um einen kleinen Nachbarn, der in Gärten, an Mauern, auf Friedhöfen und Wiesen zu Hause ist.

Weit verbreitet im gesamten Stadtgebiet ist dieser kleine Mitbewohner.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.