Im Februar beginnt an der Volkshochschule ein neuer Kurs für Stadtführer in Eisleben. Die Kosten können von der Tourist-Information übernommen werden.

Ein Lutherkostüm, so wie hier bei Dirk Wellnitz, ist für Stadtführer in Eisleben natürlich keine Pflicht.

Eisleben/MZ. - Wer sich für die Lutherstadt Eisleben und ihre Geschichte interessiert und gern mit Menschen zu tun hat, für den könnte eine Tätigkeit als Stadtführer in Frage kommen. „Werden Sie Botschafter unserer Stadt“, wirbt die Eisleber Tourist-Information für eine neue Ausbildung zum Gästeführer, die im Februar an der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz beginnt. Die Kursgebühren trägt die Tourist-Information, wenn die Teilnehmer danach mindestens drei Jahre als Gästeführer zur Verfügung stehen.